Головне
Збірна України здобула вольову перемогу над Мальтою у кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:43 1243 1
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського
Сьогодні 14:18 68
Уболівальники збірної України обрали найкращого гравця матчу із Мальтою
Сьогодні 10:08 622
Мальта - Україна 1:3: огляд матчу
Сьогодні 08:37 1052
Визначився найкращий гравець матчу Україна - Мальта
Сьогодні 08:10 1278
Мудрик фантастичним дальнім ударом забив свій перший гол за збірну України - ВІДЕО
Сьогодні 07:52 2555
Мальта - Україна: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 01:19 3844
Україна вийшла на друге місце в кваліфікації, долю путівки на Євро визначить гра з Італією
Сьогодні 01:17 1188
Збірна Англії перемогла Італію, Чорногорія поступився Сербії: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:48 2459
Мальта - Україна 1:3. Як це було
Вчора 23:42 5154
Прямі трансляції

Лаос може очолити Федерацію футболу Іспанії

Легендарний арбітр може очолити Федерацію футболу Іспанії
Сьогодні 12:09 205 0
Лаос може очолити Федерацію футболу Іспанії
#Лаос

Джерело - tribuna.com.

Колишній арбітр ФІФА Антоніо Матеу Лаос є фаворитом на посаду нового президента Федерації футболу Іспанії (RFEF).

Про це повідомляє Marca.

На ній він може замінити Луїса Рубіалеса, який пішов у відставку після скандалу з гравчинею жіночої збірної Дженні Ермосо на церемонії нагородження ЧС-2023.

Нагадаємо, Лаос завершив суддівську кар'єру наприкінці минулого сезону, відпрацювавши понад 500 матчів (5 на чемпіонатах світу, 3 – на чемпіонатах Європи, 41 – у Лізі чемпіонів, 275 – у Ла-Лізі).

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Мальта - Україна 1:3. Як це було Мальта - Україна 1:3. Як це було 5154
Мальта - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 Мальта - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 1983
Мальта - Україна: відео голів і огляд матчу Мальта - Україна: відео голів і огляд матчу 3844
Збірна Англії перемогла Італію, Чорногорія поступився Сербії: результати матчів кваліфікації Євро-2024 Збірна Англії перемогла Італію, Чорногорія поступився Сербії: результати матчів кваліфікації Євро-2024 2459
Триразового чемпіона України затримано після бійки у нічному клубі Триразового чемпіона України затримано після бійки у нічному клубі 3613
Мудрик фантастичним дальнім ударом забив свій перший гол за збірну України - ВІДЕО Мудрик фантастичним дальнім ударом забив свій перший гол за збірну України - ВІДЕО 2555
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 20364 7
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 57764 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 49669
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 52960
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 84125 1
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3680