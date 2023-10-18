Легендарний арбітр може очолити Федерацію футболу Іспанії

Колишній арбітр ФІФА Антоніо Матеу Лаос є фаворитом на посаду нового президента Федерації футболу Іспанії (RFEF).

Про це повідомляє Marca.

На ній він може замінити Луїса Рубіалеса, який пішов у відставку після скандалу з гравчинею жіночої збірної Дженні Ермосо на церемонії нагородження ЧС-2023.

Нагадаємо, Лаос завершив суддівську кар'єру наприкінці минулого сезону, відпрацювавши понад 500 матчів (5 на чемпіонатах світу, 3 – на чемпіонатах Європи, 41 – у Лізі чемпіонів, 275 – у Ла-Лізі).

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