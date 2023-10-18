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Ді Марія залишить збірну Аргентини після Кубка Америки-2024

Лідер аргентинців анонсував завершення кар'єри у збірній
Сьогодні 14:25 285 0
Ді Марія залишить збірну Аргентини після Кубка Америки-2024
Фото - gettyimages
#Анхель Ді Марія

Джерело - tribuna.com.

Нападник збірної Аргентини Анхель Ді Марія покине національну команду після Кубка Америки-2024.

Про це розповів сам футболіст.

"Я покину збірну після Кубка Америки. Це буде кінцем для мене", — сказав Ді Марія.

Анхель дебютував за "альбіселесте" у вересні 2008 року. За цей час він забив 29 голів та віддав 29 результативних передач у 134 матчах. У складі Аргентини він вигравав чемпіонат світу (2022), Кубок Америки (2021), Фіналіссіму (2022) та золото Олімпіади (2008).

Кубок Америки-2024 відбудеться у США з 20 червня до 14 липня.

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