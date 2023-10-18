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Бразилія поступилась Уругваю, Аргентина з дублем Мессі переграла Чилі: результати матчів відбору на ЧС-2026

Результати матчів відбору на ЧС-2026
Сьогодні 08:23 420 0
Бразилія поступилась Уругваю, Аргентина з дублем Мессі переграла Чилі: результати матчів відбору на ЧС-2026

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі відбору на чемпіонат світу-2026 у Південній Америці.

Чемпіонат світу-2026
Кваліфікація, Раунд 4
18 жовтня

Венесуела - Чилі 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Сотелдо, 2:0 - 72 Рондон, 3:0 - 79 Мачіс

Парагвай - Болівія 1:0 (0:0)

 Голи: 1:0 - 69 Санабрія

Еквадор - Колумбія 0:0 

Уругвай - Бразилія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Нуньєс, 2:0 - 77 Де Ла Крус

Перу - Аргентина 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 32 Мессі, 0:2 - 42 Мессі

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