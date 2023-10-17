Майнц розірвав контракт з футболістом після його повідомлення на підтримку Палестини

Клуб Бундесліги припинив співпрацю з Анваром Ель-Газі

Джерело - Чемпіон.

Клуб Бундесліги Майнц припинив співпрацю з нідерландським футболістом Анваром Ель-Газі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

“Ель-Газі в своєму вже видаленому повідомленні зайняв таку позицію щодо конфлікту на Близькому Сході, яка є неприйнятною для клубу. Розриву контракту передувала детальна розмова між керівництвом клубу і гравцем. "Майнц" розуміє, що можливі різні думку щодо конфлікту на Близькому Сході, який триває роками. Проте клуб чітко дистанціюється від повідомлення Ель-Газі, яке не відповідає цінностям клубу", - йдеться у заяві Майнцу.

28-річний футболіст, який зіграв два матчі за збірну Нідерландів, використав у своєму повідомленні вислів “Від річки до моря Палестина буде вільною”, який вважається екстремістським.

Ель-Газі, відомий виступами за Астон Віллу, ПСВ, Аякс та Лілль, приєднався до Майнца в статусі вільного агента в вересні і встиг провести в Бундеслізі тільки три матчі.