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Хавбек збірної Португалії хоче взимку перейти до Баварії

Сьогодні 22:11 147 0
Хавбек збірної Португалії хоче взимку перейти до Баварії
Фото Getty Images
#Баварія

Джерело - isport.ua.

Опорний хавбек Жоау Палінья досі націлений на перехід до Баварії. 

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттерберг.

Раніше влітку перехід опорного півзахисника Фулгема до мюнхенського клубу не відбувся через те, що клуб не встиг знайти заміну. У вересні Пальінья продовжив контракт із командою до 2028 року.

Гравець сподівається перейти до Баварії у січні, але остаточного рішення про його трансфер ще не прийнято, оскільки мюнхенці мають й інших кандидатів.

Варто зазначити, що чемпіон Німеччини, ймовірно, не готовий витратити 60-65 мільйонів євро на одного гравця в січні.

Цього сезону Палінья зіграв 6 матчів в АПЛ і забив 1 гол.

Раніше українець Віктор Циганков зацікавив Баварію.

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