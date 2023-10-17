Ньюкасл хоче підписати хавбека Манчестер Сіті

Філіпс може продовжити кар'єру в таборі сорок

Існує можливість переходу півзахисника Калвіна Філіпса з Манчестер Сіті до Ньюкасла.

Про це повідомляє The Northern Echo.

Сороки готові придбати англійського півзахисника взимку, якщо він ухвалить рішення залишити стан "містян".

Головний тренер команди Едді Хау хоче посилити опорну зону. Ньюкасл розглядає можливість зробити пропозицію про повноцінний трансфер Філліпса або про його оренду з опцією викупу.

Цього сезону на рахунку 27-річного хавбека три матчі в рамках АПЛ, у яких гравець не відзначився результативними діями.

Раніше повідомлялося, що Тоналі відновив тренування з Ньюкаслом.