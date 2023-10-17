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Сабо: Шахтар звільнив ван Леувена? Та ви що! Ну вони й цирк влаштували

Сьогодні 18:55 564 0
Сабо: Шахтар звільнив ван Леувена? Та ви що! Ну вони й цирк влаштували
#Шахтар, #Йожеф Сабо

Джерело - sport-express.ua.

Звільнення Патріка ван Леувена з Шахтаря після вольової перемоги над Антверпеном у Лізі чемпіонів є дивним.

Про це заявив колишній український тренер Йожеф Сабо.

"Шахтар звільнив ван Леувена? Та ви що! Ну вони й цирк влаштували. Спочатку Йовичевича звільнили, який непогано працював, тепер нідерландця.

Взагалі дивно, що його зняли після вольової перемоги над Антверпеном. Якщо і звільняти, то це треба було робити до матчу у Бельгії, а не тепер.

Невже за ван Леувена ніхто не заступився з футболістів? Має бути якась рівноправність, йолки-палки. Я можу тільки поспівчувати ван Леувену. Він тільки прийшов до Шахтаря, пропрацював 12 матчів і його одразу прибрали. Що тепер буде з Шахтарем, я не знаю.

Срна був чудовим футболістом, але як тренер для мене він загадка. Я навіть не знаю, чи він навчався на тренера. Потрібно знати, скільки давати навантажень, як починати сезон тощо. Я підтримуватиму Срну, він хороша людина, професіонал, але я не знаю, чи вийде у нього в Шахтарі.

Срні потрібні хороші помічники. Ван Леувен мав кваліфікованих асистентів, які працювали в пристойних клубах. А кого дадуть Срні? Якогось колишнього футболіста? Ну і що з нього взяти?

Чи піде на користь Шахтарю зміна тренера? Не думаю. Футболісти Шахтаря, швидше за все, будуть психологічно пригнічені після звільнення ван Леувена", - сказав Сабо.

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