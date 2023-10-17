Баварія хоче продовжити контракт із хавбеком

Інтерес до півзахисника Баварії Джамала Мусіали виявляють кілька топ-клубів Англії, зокрема Ліверпуль.

Про це повідомляє Bild.

Реал теж розглядає можливість підписання гравця.

Контракт Мусіали з мюнхенським клубом розрахований до 2026 року, і Баварія хоче його продовжити. У квітні відбулася зустріч хавбека з колишнім спортивним директором клубу Хасаном Саліхаміджичем, яка мала започаткувати переговори, але відтоді процес продовження угоди зупинився. Саліхаміджич був звільнений у травні.

Зазначається, що футболіст і його агенти мають намір стежити за тим, як розвиватиметься його кар'єра в нинішньому клубі - вони хочуть переконатися, що Джамал буде ключовим гравцем Баварії.

Зараз Мусіала заробляє близько 8 мільйонів євро на рік. Баварія готова значно підвищити йому зарплату, зробивши його одним із найбільш високооплачуваних футболістів клубу.