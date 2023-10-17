Головне
Мальта - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 11:02 1337
Мальта - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:27 769
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі
Сьогодні 13:42 28637
Мессі отримає Золотий м'яч - ЗМІ
Сьогодні 12:23 448
Без Степаненка: Стала відома заявка збірної України на матч з Мальтою
Сьогодні 11:25 622
Відео дня: збірна України U-21 вирвала перемогу над Англією на останній хвилині матчу
Вчора 23:58 2439
Нідерланди вирвали перемогу в Греції, Австрія здолала Азербайджан: результати матчів відбору Євро-2024
Вчора 23:47 1279
УПЛ назвала найкращих гравця та тренера вересня
Вчора 22:31 427
Збірна України U-21 вирвала перемогу в Англії у кваліфікації Євро-2025
Вчора 21:25 1581
Очеретько шедевральними голом зі штрафного подвоїв перевагу збірної України над Англією у відборі на Євро U-21 - ВІДЕО
Вчора 20:38 2791
Прямі трансляції

Реал та Ліверпуль цікавляться Мусіалою

Баварія хоче продовжити контракт із хавбеком
Сьогодні 17:25 97 0
Реал та Ліверпуль цікавляться Мусіалою
#Баварія

Джерело - UA-футбол.

Інтерес до півзахисника Баварії Джамала Мусіали виявляють кілька топ-клубів Англії, зокрема Ліверпуль.

Про це повідомляє Bild.

Реал теж розглядає можливість підписання гравця.

Контракт Мусіали з мюнхенським клубом розрахований до 2026 року, і Баварія хоче його продовжити. У квітні відбулася зустріч хавбека з колишнім спортивним директором клубу Хасаном Саліхаміджичем, яка мала започаткувати переговори, але відтоді процес продовження угоди зупинився. Саліхаміджич був звільнений у травні.

Зазначається, що футболіст і його агенти мають намір стежити за тим, як розвиватиметься його кар'єра в нинішньому клубі - вони хочуть переконатися, що Джамал буде ключовим гравцем Баварії.

Зараз Мусіала заробляє близько 8 мільйонів євро на рік. Баварія готова значно підвищити йому зарплату, зробивши його одним із найбільш високооплачуваних футболістів клубу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Очеретько шедевральними голом зі штрафного подвоїв перевагу збірної України над Англією у відборі на Євро U-21 - ВІДЕО Очеретько шедевральними голом зі штрафного подвоїв перевагу збірної України над Англією у відборі на Євро U-21 - ВІДЕО 2791
Відео дня: збірна України U-21 вирвала перемогу над Англією на останній хвилині матчу Відео дня: збірна України U-21 вирвала перемогу над Англією на останній хвилині матчу 2439
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 28637
Шевченко замінить Павелка на посту президента УАФ Шевченко замінить Павелка на посту президента УАФ 1615
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 19075
Двоє вболівальників збірної Швеції загинули внаслідок теракту у Бельгії Двоє вболівальників збірної Швеції загинули внаслідок теракту у Бельгії 1754
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 20346 7
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 2142 2
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 15797 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 301837
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 43277
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 52859