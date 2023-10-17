Джерело натякає на роботу Шовковського головним тренером у Динамо

Київське Динамо може провести зміни на тренерському містку команди.

Про це натякнув відомий Telegram-канал Динамо Київ Inside.

Джерело опублікувало фото помічника Мірчі Луческу Олександра Шовковського на першому плані, супроводивши його коротким підписом: "На старт...".

Контракт Луческу з київським клубом закінчується влітку 2024 року. Також варто нагадати, що навесні Шовковський підміняв румуна, який перебував на лікарняному.

Раніше Динамо вперше за 18 років залишилося без єврокубкової осені, вилетівши з Ліги конференцій. Також кияни вперше за 11 років не змогли пройти до чвертьфіналу Кубка України.

У турнірній таблиці чемпіонату команда посідає 6-те місце, маючи три гри в запасі.