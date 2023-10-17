Судаков: Найголовніше буде забити швидкий гол

Збірній України необхідно забити швидкий гол у матчі проти Мальти.

Про це розповів півзахисник українців Георгій Судаков.

"Можливо, ця гра буде трохи схожа на попередню. Мальта теж грає у 5 захисників, якщо я не помиляюсь. Мені здається, вони будуть більше грати від оборони.

Але ми пам'ятаємо нашу гру з ними у Словаччині. Було дуже важко з ними грати. Виграли тільки 1:0. Найголовніше буде забити швидкий гол. Це розв'яже нам руки.

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Напевно, перед першим матчем я їх трохи недооцінив. Але це хороша збірна. Як показує практика, слабких збірних не буває і на кожну гру треба налаштовуватись на максимум", - сказав Судаков.