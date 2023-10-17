Тренер Англії U21 пояснив поразку від молодіжної збірної України

Молодіжній збірній України пощастило у матчі кваліфікації до Євро-2025 проти команди Англії.

Про це розповів головний тренер англійців Лі Карслі.

"Це була класна гра. Обидві команди були дуже налаштовані, намагалися забивати. Українці забили дуже класний гол у швидкому відриві наприкінці матчу. Це дуже класний матч, якщо говоримо про гру молодіжних футбольних команд.

Ми пропустили голи, які не мали пропускали. Маю відчуття, що ми дійсно мали зупиняти гравців України там, де їх не зупиняли. Але глобально я непогано оцінюю гру своєї команди. Просто Україні пощастило в контратаці", - відзначив Лі Карслі.