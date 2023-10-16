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Ярмолюк та Бражко - в основі збірної України U-21 на матч з Англією

Матч розпочнеться о 19:30
Сьогодні 18:39 330 0
Ярмолюк та Бражко - в основі збірної України U-21 на матч з Англією
#Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

Збірні U-21 України та Англії зіграють у матчі 3-го туру кваліфікації Євро-2025.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Україна: Нещерет, Салюк, Батагов, Роман, Вівчаренко, Бражко, Очеретько, Ярмолюк, Волошин, Брагару, В'юнник

Запасні: Фесюн, Смоляков, Дідик, Кучерявий, Краснопір, Кучерявий, Квасниця, Яцик, Гунічєв

Англія: Траффорд, Крессвелл, Гамфріс, Брентвейт, Лівраменто, Льюїс, Елліот, Гекні, Макеті, Байно-Гіттенс, Мадуеке

Запасні: Ділеп, Ілінг-Джуніор, Кванса, Кокс, Нортон-Кафф, Патіно, Ремзі, Роу, Філоджін-Байдейс

Матч розпочнеться о 19:30 за київським часом.

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