Ярмолюк та Бражко - в основі збірної України U-21 на матч з Англією

Джерело - Чемпіон.
Збірні U-21 України та Англії зіграють у матчі 3-го туру кваліфікації Євро-2025.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Україна: Нещерет, Салюк, Батагов, Роман, Вівчаренко, Бражко, Очеретько, Ярмолюк, Волошин, Брагару, В'юнник
Запасні: Фесюн, Смоляков, Дідик, Кучерявий, Краснопір, Кучерявий, Квасниця, Яцик, Гунічєв
Англія: Траффорд, Крессвелл, Гамфріс, Брентвейт, Лівраменто, Льюїс, Елліот, Гекні, Макеті, Байно-Гіттенс, Мадуеке
Запасні: Ділеп, Ілінг-Джуніор, Кванса, Кокс, Нортон-Кафф, Патіно, Ремзі, Роу, Філоджін-Байдейс
Матч розпочнеться о 19:30 за київським часом.
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