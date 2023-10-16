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Жирона повісила цінник на Циганкова

50% від суми трансферу отримає Динамо
Сьогодні 17:18 375 0
Жирона повісила цінник на Циганкова
#Баварія, #Динамо Київ, #Жирона, #Віктор Циганков

Джерело - AS.

Мюнхенський клуб уважно стежить за гравцем і відправляв скаутів, щоб спостерігати за ним. 

Про це повідомляє AS.

Жирона вважає його важливим активом і готова продати не менш ніж за 30 мільйонів євро. 50% від суми трансферу отримає Динамо, де він виступав до цього.

У Жироні сподіваються втримати українця як мінімум до кінця сезону і чекають на його повернення після травми, через яку він пропустить близько місяця.

Раніше Баварія втратила основного захисника.

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