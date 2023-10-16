Жирона повісила цінник на Циганкова

50% від суми трансферу отримає Динамо

Джерело - AS.

Мюнхенський клуб уважно стежить за гравцем і відправляв скаутів, щоб спостерігати за ним.

Про це повідомляє AS.

Жирона вважає його важливим активом і готова продати не менш ніж за 30 мільйонів євро. 50% від суми трансферу отримає Динамо, де він виступав до цього.

У Жироні сподіваються втримати українця як мінімум до кінця сезону і чекають на його повернення після травми, через яку він пропустить близько місяця.

Раніше Баварія втратила основного захисника.

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