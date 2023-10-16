Лавриненко: Верес у кількох матчах не добрав свої очки

Верес міг би досягати кращих результатів у матчах чемпіонату України.

Про це розповів головний тренер рівненського клубу Сергій Лавриненко.

"Звісно, головним мірилом будь-якої роботи завжди був, є і буде передусім результат. Це абсолютно природна річ, до якої ми йдемо. Дійсно, станом на зараз результат міг би бути кращим. Переконаний, що у кількох матчах поточного сезону ми точно не добрали свої очки.

Водночас, не варто забувати, що будь-якому результату передує чималий шмат роботи, а це вже процес. Згадайте минулий сезон – Кривбас Вернидуба йшов останнім, Чорноморець Григорчука не міг знайти свою гру. Зараз це вже зовсім інші команди, які вирішують зовсім інші задачі. Мені зрозуміла реакція вболівальників, але і вболівальники мають розуміти, що команда не будується за тиждень чи за місяць. Це комплексний процес, який вимагає щоденної роботи і тренерського штабу, і футболістів", – сказав Лавриненко.