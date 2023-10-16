Далич: Ми не очікували, що опинимося в такій ситуації

Збірна Хорватії заслужено поступилась у двох матчах відбору на Євро-2024.

Про це розповів головний тренер хорватів Златко Далич.

"Вітаю суперника з перемогою, ми знову були не в найкращій формі. Вельс був більш агресивним і компактним. Ми заслужено програли. В обох жовтневих матчах у нас не було енергії та сил, ми не створили жодного реального моменту.

За останні два з половиною роки ми програли дві гри, а тепер поступилися двічі протягом трьох днів. Нас дійсно було не впізнати. Причини поразок лежать на глибині - незіграність команди, травми, погана форма – все зійшлося воєдино.

Треба заспокоїтися, зібратися і готуватися до двох матчів, які ще залишилися. Якщо ми будемо грати так, як з Вельсом та Туреччиною, то і в наступних іграх у нас будуть проблеми. Втім, нам завжди було важко у відбіркових турнірах, але я сподіваюся, що і ця кваліфікація завершиться так само успішно, як попередні.

Зараз ми потрапили в ситуацію, в якій не все залежить від нас і нам буде дуже важко. Ми не очікували, що опинимося в такій ситуації, але ми маємо вчитися на цьому і вірити, що можемо стати краще і вийти на чемпіонат Європи-2024", – сказав Далич.