Хавбек збірної Італії лікуватиметься від лудоманії

Тоналі брав участь у нелегальних ставках

Півзахисник Ньюкасла і збірної Італії Сандро Тоналі пройде лікування від лудоманії.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Раніше Тоналі разом із хавбеком Астон Вілли Ніколо Дзаньоло був виключений зі складу збірної Італії через участь у нелегальних ставках. Сумарно під підозрою перебувають приблизно 50 футболістів.

Гравець Ньюкасла зізнався своїм близьким, що страждає від залежності від азартних ігор і боїться втратити всі гроші через лудоманію. Найближчим часом Тоналі почне відвідувати психотерапевта і пройде курс лікування від лудоманії.