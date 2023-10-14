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Маліновський пропустить матч збірної України проти Мальти

У півзахисника перебір жовтих карток
Сьогодні 22:37 122 0
Маліновський пропустить матч збірної України проти Мальти
#Руслан Маліновський

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Руслан Маліновський не зіграє у наступному раунді відбору Євро-2024 з Мальтою.

У сьогоднішньому матчі проти Північної Македонії Руслан отримав жовту картку через фол. Українець ліктем відштовхнув Еліфа Елмаза, вже за хвилину після того, як вийшов на поле.

Для Маліновського попередження стало третім у нинішньому відборі. Жовті картки півзахисник також отримував у другому таймі матчів проти Мальти (1:0) та Англії (0:2).

Згідно з правилами, через три попередження Маліновський має відбути один матч відсторонення, який припадатиме на гру з мальтійцями.

Раніше визначився найкращий гравець матчу Україна - Північна Македонія.

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