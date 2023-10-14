Джерело - Чемпіон.
Український півзахисник Руслан Маліновський не зіграє у наступному раунді відбору Євро-2024 з Мальтою.
У сьогоднішньому матчі проти Північної Македонії Руслан отримав жовту картку через фол. Українець ліктем відштовхнув Еліфа Елмаза, вже за хвилину після того, як вийшов на поле.
Для Маліновського попередження стало третім у нинішньому відборі. Жовті картки півзахисник також отримував у другому таймі матчів проти Мальти (1:0) та Англії (0:2).
Згідно з правилами, через три попередження Маліновський має відбути один матч відсторонення, який припадатиме на гру з мальтійцями.
Раніше визначився найкращий гравець матчу Україна - Північна Македонія.