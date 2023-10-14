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Барселона готова влітку підписати Санчо

Джейдон Санчо може змінити клуб
Вчора 23:55 199 0
Барселона готова влітку підписати Санчо
Фото - Getty Images
#Барселона, #Манчестер Юнайтед, #Санчо, #Футбольні трансфери

Джерело - isport.ua.

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо може продовжити кар'єру у Барселоні.

Про це повідомляє видання Diario Sport.

Представники англійського футболіста пропонували свого клієнта багатьом клубам, проте відгукнулися лише каталонці. Іспанський колектив готовий влітку посилитись гравцем.

При цьому "синьо-гранатові" готові лише на оренду Санчо, причому хавбеку доведеться піти на зниження зарплати, щоб поповнити ряди клубу.

Цього сезону на рахунку 23-річного англійця три матчі в рамках АПЛ, в яких він не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед повісив цінник на Санчо.

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