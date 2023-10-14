Головне
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 17:55 1416 2
Маліновський пропустить матч збірної України проти Мальти
Сьогодні 22:37 120
Литва переграла Болгарію, Словенія розгромила Фінляндію: результати кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 20:56 612
Україна - Північна Македонія 2:0: огляд матчу
Сьогодні 20:10 1222
Караваєв пояснив диво-гол у ворота Північної Македонії
Сьогодні 19:49 1216
Україна - Північна Македонія: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 18:55 2575
Ребров: Потрібно покращувати гру в обороні
Сьогодні 18:50 348
Караваєв забив шедевральний гол із 40 метрів у ворота Північної Македонії - ВІДЕО
Сьогодні 18:43 3439 1
Уболівальники збірної України визначили найкращого гравця матчу із Північною Македонією
Сьогодні 18:22 1032
Україна - Північна Македонія 2:0. Як це було
Сьогодні 17:55 4350
Прямі трансляції

Довбик: Голи за збірну — особливі, але добре, що команда перемогла

Артем Довбик прокоментував матч проти Північної Македонії
Сьогодні 22:11 184 0
Довбик: Голи за збірну — особливі, але добре, що команда перемогла
Фото - УАФ
#Артем Довбик

Джерело - suspilne.media.

Збірна України задоволена перемогою над Північною Македонією у кваліфікації Євро-2024.

Про це розповів нападник українців Артем Довбик.

"Перш за все, добре, що ми перемогли. Допомагав команді. Так, хотілося забити, вже декілька матчів не можу забити. Все ж голи за збірну - особливі, але добре, що команда перемогла, і ми заробили три очки.

Атмосфера була чудовою, ми заряджені, бо дуже важливі два матчі попереду. Зараз матч з Мальтою нелегкий буде. Працюємо, розбираємо суперника і налаштовуємося лише на перемогу.

Як впливає період в Жироні на виступи в збірній? Так, дає впевненості у себе. Команда грає добре, мене гарно прийняли. Я швидко адаптувався і зараз команда показує гарні результати", - розповів Довбик.

Раніше визначився найкращий гравець матчу Україна - Північна Македонія.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 18161
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 27757
Україна - Північна Македонія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 Україна - Північна Македонія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 3078
Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 3021
Караваєв забив шедевральний гол із 40 метрів у ворота Північної Македонії - ВІДЕО Караваєв забив шедевральний гол із 40 метрів у ворота Північної Македонії - ВІДЕО 3439 1
Україна - Північна Македонія 2:0. Як це було Україна - Північна Македонія 2:0. Як це було 4350
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 84025 1
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 55181
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 11954 2
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 43224
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 38506 4
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 12694 1