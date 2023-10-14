Джерело - suspilne.media.
Збірна України задоволена перемогою над Північною Македонією у кваліфікації Євро-2024.
Про це розповів нападник українців Артем Довбик.
"Перш за все, добре, що ми перемогли. Допомагав команді. Так, хотілося забити, вже декілька матчів не можу забити. Все ж голи за збірну - особливі, але добре, що команда перемогла, і ми заробили три очки.
Атмосфера була чудовою, ми заряджені, бо дуже важливі два матчі попереду. Зараз матч з Мальтою нелегкий буде. Працюємо, розбираємо суперника і налаштовуємося лише на перемогу.
Як впливає період в Жироні на виступи в збірній? Так, дає впевненості у себе. Команда грає добре, мене гарно прийняли. Я швидко адаптувався і зараз команда показує гарні результати", - розповів Довбик.
Раніше визначився найкращий гравець матчу Україна - Північна Македонія.