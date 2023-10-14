Тренер Північної Македонії: Обидві команди провели чудовий поєдинок.

Збірна Північної Македонії не використала свої шанси у матчі проти Північної Македонії.

Про це розповів головний тренер македонців Благоя Мілевський.

"Я думаю, що глядачі, які зібралися на трибунах, отримали задоволення від матчу. Україна та Північна Македонія провели чудовий поєдинок. Я пишаюся своїми гравцями й тим, як вони діяли. Наша реакція після першого пропущеного м’яча була блискучою.

По перерві ми зробили заміни й домінували, але не скористалися зі своїх шансів. Єдине, чим я не задоволений, так це результатом зустрічі", — зауважив Мілевський.