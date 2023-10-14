Ребров визначився зі складом збірної України на матч з Північною Македонією

Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Джерело - Чемпіон.

У 7-му турі групи C кваліфікації чемпіонату Європи 2024 року збірна України зіграє номінально домашню гру проти національної команди Північної Македонії.

Головний тренер національної команди Сергій Ребров визначився зі стартовим складом:

Збірна України: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Судаков, Зубков, Мудрик, Довбик

Північна Македонія: Дмитрієвський, Мусліу, Серафимов, Манев, Аліоський, Барді, Атанасов, Елезі, Ашковський, Міовський, Елмаз

Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Гімн України напередодні зустрічі виконає Сергій Танчинець із гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!