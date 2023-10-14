Україна - Північна Македонія 2:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Збірна України перемогла Північну Македонію в 7-му турі кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Матч відбувався на стадіоні Дженералі Арена у Празі.

Наш сайт провів для вас текстовий онлайн поєдинку.

Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024

Матч завершено! Збірна України переграє Північну Македонію!

90' ГООООООООЛ! Караваєв подвоює рахунок! Олександр побачив, що голкіпер Північної Македонії вийшов занадто далеко вперед і пробив у порожні ворота.

90' Адемі занадто гостро відреагував на боротьбу з Сватком, жовта картка.

90' Серафімов грубо зіграв на фланзі і заробив жовту картку.

90' 6 хвилин додав арбітр до основного часу.

89' Подвійна заміна в складі збірної України: замість Судакова та Мудрика на поле вийшли Сваток та Караваєв.

87' Яремчук небезпечно пробивав, Дімітрієвський ногою зачепив м'яч.

85' Ще одна заміна від Північної Македонії: Трайковський вийшов на поле замість Міовського.

83' Маліновський виконував подачу на дальню стійку - неточно.

82' Мудрик опинився на газоні і тримаєтьяс за ногу.

81' Судаков класно пробивав з-за меж штрафного. Дмітрієвський зміг рукою перевести м'яч у поперечку.

79' Яремчук не зміг зачепитися за м'яч на власній половині, гості продовжують атакувати.

77' Мудрик пробивав з-за меж штрафного майданчика, але не влучив у площину.

75' Заміна в складі збірної України: замість Довбика та Зінченка на поле вийшли Яремчук та Сидорчук.

73' Ще одна заміна в складі гостів: замість Елезі на поле вийшов Дорієв.

71' Барді пробивав з дальньої дистанції - повз ворота.

69' Маліновський грубо зіграв на фланзі. Жовта картка хавбеку збірної України.

67' Заміна від Сергія Реброва: Руслан Маліновський замінив Олександра Зубкова.

65' Мудрик прострілював, але лише кутовий заробив.

64' Заміна в складі Північної Македонії: замість Атанасова на поле вийшов Адемі.

62' Судаков послизнувся і задав неточного удару.

60' Небезпечний кутовий від збірної України - Матвієнко головою пробивав, але влучив у поперечину.

59' Втікали в контратаку гравці збірної України, Довбик скинув під удар Мудрику, який не зміг переграти голкіпера.

58' Після пожежі в карному майданчику збірної України удар через себе виконував Мусліу - вище воріт.

56' Степаненко завдавав дальній удар, але м'яч було заблоковано.

54' Чурлінов прорвався у штрафний майданчик і небезпечно пробивав, Трубін знову рятує збірну України.

53' Мудрик занадто агресивно пішов у пресинг і порушив правила.

52' Довбик вийшов один на один, але пробив повз ворота.

51' Степаненко в центрі поля порушив правила.

50' Мудрик запресингував суперника і заробив аут.

49' Миколенко класно в падінні вибив м'яч за межі поля.

47' Подвійна заміна в складі Північної Македонії: замість Асковского та Манева на поле вийшли Дімоский та Чурлінов.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Збірна України мінімально переграє Північну Македонію.

45' 2 хвилини додав арбітр до першого тайму.

44' Мудрик виконував подачу з лівого флангу і заробив кутовий.

42' Довбик небезпечно пробивав головою, але не влучив у дальній кут.

40' Мудрик увірвався у штрафний майданчик і втратив м'яч у спробі дриблінгу.

38' Знову атакують македонці, але на цей раз кілька ударів було заблоковано.

36' Знову небезпека біля воріт збірної України, доводить Трубіну вступати в гру.

35' Ашковський класно прийняв м'яч і пробивав у притул до воріт, але Трубін рятує.

34' Північна Македонія заволоділа ініціативою і контролює м'яч.

32' Мудрик у центрі поля заробив штрафний удар.

30' ГООООООЛ! Збірна України виходить вперед! Судаков пробив з дальньої дистанції і м'яч після рикошету полетів у протихід воротарю.

28' Ашковский не точно пробив по воротах.

26' Зубков пробивав по воротах, але після рикошету м'яч прийшов у руки гокліперу.

25' Мудрик знову пройшов суперника і пробивав по воротах, але удар було заблоковано.

24' Конопля завдавав дальній удар - вище пролетів ігровий снаряд.

23' Мудрик проривався по флангу, але втратив м'яч.

21' Мудрик пробивав з-за меж штрафного майданчику - повз ворота.

19' Зінченко подавав на дальню стійку, де не було гравців збірної України.

18' Мудрик заробив штрафний удар на фланзі.

17' Намагалися македонці в контратаку вибігти, але Конопля вдало корпус поставив і не пустив суперника до м'яча.

16' Мудрик увірвався у штрафний майданчик і пробивав з гострого кута, але влучив у голкіпера Михайло.

14' Елезі небезпечно пробивав по воротах, біля стійки пройшов м'яч.

13' Мудрик під час дриблінгу занадто активно допомагав собі руками і порушив правила.

12' Довбик зачепився за м'яч у штрафному майданчику і пробивав по воротах, голкіпер гостей рятує свою команду.

10' Миколенко виконував подачу на Довбика, Дмитрієвський вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

9' Мудрик виконував подачу на ближню стійку, македонці відбиваються.

8' Заробляє кутовий збірна України.

6' Контролюють гравці збірної України м'яч, не поспішаючи в атаку.

4' Зубков занадто агресивно пресингував і сфолив у атаці.

3' Барді виконував подачу в штрафний майданчик, захисники збірної України відбиваються.

1' Матч розпочався!

Звучить гімн України!

Лунає гімн Північної Македонії.

Команди виходять на поле!

Сьогоднішній матч збірна України проведе в синьому комплекті форми. Македонці зіграють у білому.

Напередодні стало відомо, хто виконає гімн України перед матчем з Північною Македонією.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Збірна України: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Судаков, Зубков, Мудрик, Довбик

Північна Македонія: Дмитрієвський, Мусліу, Серафимов, Манев, Аліоський, Барді, Атанасов, Елезі, Ашковський, Міовський, Елмаз

Цифри та факти

Україна виграла всі офіційні матчі проти Пн. Македонії (загальний рахунок - 8:3)

Лише у 2 іграх із п'яти між цими суперниками вдалося відзначитися обом (2:1 на користь України, Євро-2020; 3:2 на користь України, кваліфікація Євро-2024);

Сергій Сидорчук відзнався у воротах Північної Македонії ще у відборі на Євро-2016;

Захисник Аліоскі, який цілком імовірно, зіграє в майбутній грі - автор гола у ворота Георгія Бущана на чемпіонаті Європи 2020 року;

Руслан Маліновський повертається до табору збірної України після того, як пропустив вересневий збір через брак ігрової практики в Дженоа.

Турнірна таблиця

В іншому матчі квінтету С Італія прийматиме Мальту.