Україна - Північна Македонія 2:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.
Збірна України перемогла Північну Македонію в 7-му турі кваліфікації чемпіонату Європи-2024.
Матч відбувався на стадіоні Дженералі Арена у Празі.
Наш сайт провів для вас текстовий онлайн поєдинку.
Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Матч завершено! Збірна України переграє Північну Македонію!
90' ГООООООООЛ! Караваєв подвоює рахунок! Олександр побачив, що голкіпер Північної Македонії вийшов занадто далеко вперед і пробив у порожні ворота.
90' Адемі занадто гостро відреагував на боротьбу з Сватком, жовта картка.
90' Серафімов грубо зіграв на фланзі і заробив жовту картку.
90' 6 хвилин додав арбітр до основного часу.
89' Подвійна заміна в складі збірної України: замість Судакова та Мудрика на поле вийшли Сваток та Караваєв.
87' Яремчук небезпечно пробивав, Дімітрієвський ногою зачепив м'яч.
85' Ще одна заміна від Північної Македонії: Трайковський вийшов на поле замість Міовського.
83' Маліновський виконував подачу на дальню стійку - неточно.
82' Мудрик опинився на газоні і тримаєтьяс за ногу.
81' Судаков класно пробивав з-за меж штрафного. Дмітрієвський зміг рукою перевести м'яч у поперечку.
79' Яремчук не зміг зачепитися за м'яч на власній половині, гості продовжують атакувати.
77' Мудрик пробивав з-за меж штрафного майданчика, але не влучив у площину.
75' Заміна в складі збірної України: замість Довбика та Зінченка на поле вийшли Яремчук та Сидорчук.
73' Ще одна заміна в складі гостів: замість Елезі на поле вийшов Дорієв.
71' Барді пробивав з дальньої дистанції - повз ворота.
69' Маліновський грубо зіграв на фланзі. Жовта картка хавбеку збірної України.
67' Заміна від Сергія Реброва: Руслан Маліновський замінив Олександра Зубкова.
65' Мудрик прострілював, але лише кутовий заробив.
64' Заміна в складі Північної Македонії: замість Атанасова на поле вийшов Адемі.
62' Судаков послизнувся і задав неточного удару.
60' Небезпечний кутовий від збірної України - Матвієнко головою пробивав, але влучив у поперечину.
59' Втікали в контратаку гравці збірної України, Довбик скинув під удар Мудрику, який не зміг переграти голкіпера.
58' Після пожежі в карному майданчику збірної України удар через себе виконував Мусліу - вище воріт.
56' Степаненко завдавав дальній удар, але м'яч було заблоковано.
54' Чурлінов прорвався у штрафний майданчик і небезпечно пробивав, Трубін знову рятує збірну України.
53' Мудрик занадто агресивно пішов у пресинг і порушив правила.
52' Довбик вийшов один на один, але пробив повз ворота.
51' Степаненко в центрі поля порушив правила.
50' Мудрик запресингував суперника і заробив аут.
49' Миколенко класно в падінні вибив м'яч за межі поля.
47' Подвійна заміна в складі Північної Македонії: замість Асковского та Манева на поле вийшли Дімоский та Чурлінов.
46' Другий тайм розпочався!
Завершується перший тайм. Збірна України мінімально переграє Північну Македонію.
45' 2 хвилини додав арбітр до першого тайму.
44' Мудрик виконував подачу з лівого флангу і заробив кутовий.
42' Довбик небезпечно пробивав головою, але не влучив у дальній кут.
40' Мудрик увірвався у штрафний майданчик і втратив м'яч у спробі дриблінгу.
38' Знову атакують македонці, але на цей раз кілька ударів було заблоковано.
36' Знову небезпека біля воріт збірної України, доводить Трубіну вступати в гру.
35' Ашковський класно прийняв м'яч і пробивав у притул до воріт, але Трубін рятує.
34' Північна Македонія заволоділа ініціативою і контролює м'яч.
32' Мудрик у центрі поля заробив штрафний удар.
30' ГООООООЛ! Збірна України виходить вперед! Судаков пробив з дальньої дистанції і м'яч після рикошету полетів у протихід воротарю.
28' Ашковский не точно пробив по воротах.
26' Зубков пробивав по воротах, але після рикошету м'яч прийшов у руки гокліперу.
25' Мудрик знову пройшов суперника і пробивав по воротах, але удар було заблоковано.
24' Конопля завдавав дальній удар - вище пролетів ігровий снаряд.
23' Мудрик проривався по флангу, але втратив м'яч.
21' Мудрик пробивав з-за меж штрафного майданчику - повз ворота.
19' Зінченко подавав на дальню стійку, де не було гравців збірної України.
18' Мудрик заробив штрафний удар на фланзі.
17' Намагалися македонці в контратаку вибігти, але Конопля вдало корпус поставив і не пустив суперника до м'яча.
16' Мудрик увірвався у штрафний майданчик і пробивав з гострого кута, але влучив у голкіпера Михайло.
14' Елезі небезпечно пробивав по воротах, біля стійки пройшов м'яч.
13' Мудрик під час дриблінгу занадто активно допомагав собі руками і порушив правила.
12' Довбик зачепився за м'яч у штрафному майданчику і пробивав по воротах, голкіпер гостей рятує свою команду.
10' Миколенко виконував подачу на Довбика, Дмитрієвський вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.
9' Мудрик виконував подачу на ближню стійку, македонці відбиваються.
8' Заробляє кутовий збірна України.
6' Контролюють гравці збірної України м'яч, не поспішаючи в атаку.
4' Зубков занадто агресивно пресингував і сфолив у атаці.
3' Барді виконував подачу в штрафний майданчик, захисники збірної України відбиваються.
1' Матч розпочався!
Звучить гімн України!
Лунає гімн Північної Македонії.
Команди виходять на поле!
Сьогоднішній матч збірна України проведе в синьому комплекті форми. Македонці зіграють у білому.
Напередодні стало відомо, хто виконає гімн України перед матчем з Північною Македонією.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Збірна України: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Судаков, Зубков, Мудрик, Довбик
Північна Македонія: Дмитрієвський, Мусліу, Серафимов, Манев, Аліоський, Барді, Атанасов, Елезі, Ашковський, Міовський, Елмаз
Цифри та факти
- Україна виграла всі офіційні матчі проти Пн. Македонії (загальний рахунок - 8:3)
- Лише у 2 іграх із п'яти між цими суперниками вдалося відзначитися обом (2:1 на користь України, Євро-2020; 3:2 на користь України, кваліфікація Євро-2024);
- Сергій Сидорчук відзнався у воротах Північної Македонії ще у відборі на Євро-2016;
- Захисник Аліоскі, який цілком імовірно, зіграє в майбутній грі - автор гола у ворота Георгія Бущана на чемпіонаті Європи 2020 року;
- Руслан Маліновський повертається до табору збірної України після того, як пропустив вересневий збір через брак ігрової практики в Дженоа.
Турнірна таблиця
В іншому матчі квінтету С Італія прийматиме Мальту.