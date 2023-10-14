Україна - Північна Македонія 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Збірна України грає проти національної команди Північної Македонії у 7-му турі кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Матч відбувається на стадіоні Дженералі Арена у Празі.

Наш сайт проводить пряму текстову трансляцію гри в цій новині.

Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024

16' Мудрик увірвався у штрафний майданчик і пробивав з гострого кута, але влучив у голкіпера Михайло.

14' Елезі небезпечно пробивав по воротах, біля стійки пройшов м'яч.

13' Мудрик під час дриблінгу занадто активно допомагав собі руками і порушив правила.

12' Довбик зачепився за м'яч у штрафному майданчику і пробивав по воротах, голкіпер гостей рятує свою команду.

10' Миколенко виконував подачу на Довбика, Дмитрієвський вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

9' Мудрик виконував подачу на ближню стійку, македонці відбиваються.

8' Заробляє кутовий збірна України.

6' Контролюють гравці збірної України м'яч, не поспішаючи в атаку.

4' Зубков занадто агресивно пресингував і сфолив у атаці.

3' Барді виконував подачу в штрафний майданчик, захисники збірної України відбиваються.

1' Матч розпочався!

Звучить гімн України!

Лунає гімн Північної Македонії.

Команди виходять на поле!

Сьогоднішній матч збірна України проведе в синьому комплекті форми. Македонці зіграють у білому.

Напередодні стало відомо, хто виконає гімн України перед матчем з Північною Македонією.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Збірна України: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Судаков, Зубков, Мудрик, Довбик

Північна Македонія: Дмитрієвський, Мусліу, Серафимов, Манев, Аліоський, Барді, Атанасов, Елезі, Ашковський, Міовський, Елмаз

Цифри та факти

Україна виграла всі офіційні матчі проти Пн. Македонії (загальний рахунок - 8:3)

Лише у 2 іграх із п'яти між цими суперниками вдалося відзначитися обом (2:1 на користь України, Євро-2020; 3:2 на користь України, кваліфікація Євро-2024);

Сергій Сидорчук відзнався у воротах Північної Македонії ще у відборі на Євро-2016;

Захисник Аліоскі, який цілком імовірно, зіграє в майбутній грі - автор гола у ворота Георгія Бущана на чемпіонаті Європи 2020 року;

Руслан Маліновський повертається до табору збірної України після того, як пропустив вересневий збір через брак ігрової практики в Дженоа.

Турнірна таблиця

В іншому матчі квінтету С Італія прийматиме Мальту.