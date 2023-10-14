Україна - Північна Македонія 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
Збірна України грає проти національної команди Північної Македонії у 7-му турі кваліфікації чемпіонату Європи-2024.
Матч відбувається на стадіоні Дженералі Арена у Празі.
Наш сайт проводить пряму текстову трансляцію гри в цій новині.
Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
16' Мудрик увірвався у штрафний майданчик і пробивав з гострого кута, але влучив у голкіпера Михайло.
14' Елезі небезпечно пробивав по воротах, біля стійки пройшов м'яч.
13' Мудрик під час дриблінгу занадто активно допомагав собі руками і порушив правила.
12' Довбик зачепився за м'яч у штрафному майданчику і пробивав по воротах, голкіпер гостей рятує свою команду.
10' Миколенко виконував подачу на Довбика, Дмитрієвський вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.
9' Мудрик виконував подачу на ближню стійку, македонці відбиваються.
8' Заробляє кутовий збірна України.
6' Контролюють гравці збірної України м'яч, не поспішаючи в атаку.
4' Зубков занадто агресивно пресингував і сфолив у атаці.
3' Барді виконував подачу в штрафний майданчик, захисники збірної України відбиваються.
1' Матч розпочався!
Звучить гімн України!
Лунає гімн Північної Македонії.
Команди виходять на поле!
Сьогоднішній матч збірна України проведе в синьому комплекті форми. Македонці зіграють у білому.
Напередодні стало відомо, хто виконає гімн України перед матчем з Північною Македонією.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Збірна України: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Судаков, Зубков, Мудрик, Довбик
Північна Македонія: Дмитрієвський, Мусліу, Серафимов, Манев, Аліоський, Барді, Атанасов, Елезі, Ашковський, Міовський, Елмаз
Цифри та факти
- Україна виграла всі офіційні матчі проти Пн. Македонії (загальний рахунок - 8:3)
- Лише у 2 іграх із п'яти між цими суперниками вдалося відзначитися обом (2:1 на користь України, Євро-2020; 3:2 на користь України, кваліфікація Євро-2024);
- Сергій Сидорчук відзнався у воротах Північної Македонії ще у відборі на Євро-2016;
- Захисник Аліоскі, який цілком імовірно, зіграє в майбутній грі - автор гола у ворота Георгія Бущана на чемпіонаті Європи 2020 року;
- Руслан Маліновський повертається до табору збірної України після того, як пропустив вересневий збір через брак ігрової практики в Дженоа.
Турнірна таблиця
В іншому матчі квінтету С Італія прийматиме Мальту.