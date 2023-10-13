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Агробізнес - Епіцентр 1:1: огляд матчу

Огляд матчу Агробізнес - Епіцентр
Сьогодні 23:25 87 0
Агробізнес - Епіцентр 1:1: огляд матчу
#Агробізнес, #Епіцентр

Джерело - Чемпіон.

У межах 12-го туру Першої ліги Агробізнес вдома зіграв внічию з Епіцентром.

Чемпіонат України - Перша ліга
12 тур, 13 жовтня

Агробізнес - Епіцентр 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 10 Галенков, 1:1 - 63 Ліповуз

Агробізнес: Попович, Бариляк, Даценко, Заєць, Квасний, Теплий, Толочко, Гаврушко, Галенков, Кузьмин, Волков

Епіцентр: Чернобай, Кристін Владислав, Мороз, Григоращук, Климець, Алібеков, Ліповуз, Глущук, Стень, Кравчук, Гірний

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