Агробізнес - Епіцентр 1:1: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У межах 12-го туру Першої ліги Агробізнес вдома зіграв внічию з Епіцентром.
Чемпіонат України - Перша ліга
12 тур, 13 жовтня
Агробізнес - Епіцентр 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 10 Галенков, 1:1 - 63 Ліповуз
Агробізнес: Попович, Бариляк, Даценко, Заєць, Квасний, Теплий, Толочко, Гаврушко, Галенков, Кузьмин, Волков
Епіцентр: Чернобай, Кристін Владислав, Мороз, Григоращук, Климець, Алібеков, Ліповуз, Глущук, Стень, Кравчук, Гірний
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