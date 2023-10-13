Ексгравця НФЛ підозрюють у вбивстві матері

Гравця затримала поліція

Колишнього гравця в американський футбол Серхіо Брауна затримали за підозрою у вбивстві матері.

Про це повідомляє TMZ.

Тіло 73-річної Міртл Браун було виявлено 16 вересня у струмку неподалік її будинку. Експертиза встановила, що жінку вбили.

Серхіо встиг виїхати до Мексики, але на вимогу американської влади його було екстрадовано до США.

Під час екстрадиції колишній футболіст влаштував бійку в літаку. Він неодноразово скаржився, що його викрадають,

Брауна перевезли до США та помістили у в’язницю Сан-Дієго. Поліцейські повідомили, що Серхіо затримали за ордером щодо вбивства першого ступеня.

Браун провів у НФЛ сім сезонів. Він виступав за Індіанаполіс Колтс, Нью-Інгленд Петріотс, Баффало Біллс та Джексонвілл Яагуарс. Серхіо завершив кар’єру у 2016 році.