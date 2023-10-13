Азербайджан переграв Естонію: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024.
Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 7
13 жовтня
Естонія - Азербайджан 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 9 Байрамов, 0:2 - 45+4 Шейдаєв
Сьогодні, відбудеться ще шість матчів:
21:45 Австрія - Бельгія
21:45 Ірландія - Греція
21:45 Ісландія - Люксембург
21:45 Ліхтенштейн - Боснія і Герцеговина
21:45 Нідерланди Франція
21:45 Португалія - Словаччина
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