Азербайджан переграв Естонію: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024.

Чемпіонат Європи-2024

Кваліфікація, Раунд 7

13 жовтня

Естонія - Азербайджан 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 9 Байрамов, 0:2 - 45+4 Шейдаєв

Сьогодні, відбудеться ще шість матчів:

21:45 Австрія - Бельгія

21:45 Ірландія - Греція

21:45 Ісландія - Люксембург

21:45 Ліхтенштейн - Боснія і Герцеговина

21:45 Нідерланди Франція

21:45 Португалія - Словаччина

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!