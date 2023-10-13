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Азербайджан переграв Естонію: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Результати матчів кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 20:59 206 0
Азербайджан переграв Естонію: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024.

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 7
13 жовтня

Естонія - Азербайджан 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 9 Байрамов, 0:2 - 45+4 Шейдаєв

Сьогодні, відбудеться ще шість матчів:

21:45 Австрія - Бельгія

21:45 Ірландія - Греція

21:45 Ісландія - Люксембург

21:45 Ліхтенштейн - Боснія і Герцеговина

21:45 Нідерланди Франція

21:45 Португалія - Словаччина

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