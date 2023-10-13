Ребров пояснив повернення у збірну України Маліновського

Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський заслужив виклик у національну збірну.

Про це розповів головний тренер Сергій Ребров.

"Я знаю Руслана, він завжди приїжджає до табору національної збірної з великим задоволенням. Немає різниці — був він на минулому зборі чи ні.

Як я вже пояснював, минулого разу він не був викликаний, оскільки взагалі не мав практики. Зараз він багато грає, допомагає Дженоа, тому заслуговує на виклик до збірної України", — сказав Ребров.