Ребров пояснив повернення у збірну України Маліновського

Джерело - Чемпіон.
Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський заслужив виклик у національну збірну.
Про це розповів головний тренер Сергій Ребров.
"Я знаю Руслана, він завжди приїжджає до табору національної збірної з великим задоволенням. Немає різниці — був він на минулому зборі чи ні.
Як я вже пояснював, минулого разу він не був викликаний, оскільки взагалі не мав практики. Зараз він багато грає, допомагає Дженоа, тому заслуговує на виклик до збірної України", — сказав Ребров.
Атакувальний півзахисник Дженоа у попередніх двох жовтневих турах Серії А з'являвся у стартовому складі.