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Ребров пояснив повернення у збірну України Маліновського

Ребров пояснив своє рішення повернути Маліновського до складу збірної України.
Сьогодні 20:42 393 0
Ребров пояснив повернення у збірну України Маліновського
Фото - УАФ
#Руслан Маліновський, #Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський заслужив виклик у національну збірну.

Про це розповів головний тренер Сергій Ребров.

"Я знаю Руслана, він завжди приїжджає до табору національної збірної з великим задоволенням. Немає різниці — був він на минулому зборі чи ні.

Як я вже пояснював, минулого разу він не був викликаний, оскільки взагалі не мав практики. Зараз він багато грає, допомагає Дженоа, тому заслуговує на виклик до збірної України", — сказав Ребров.

Атакувальний півзахисник Дженоа у попередніх двох жовтневих турах Серії А з'являвся у стартовому складі.

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