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Україна - Північна Македонія: онлайн-трансляція матчу квалфікації Євро-2024

Сьогодні 18:34 205 0
Україна - Північна Македонія: онлайн-трансляція матчу квалфікації Євро-2024
Фото - Павло Кубанов (УАФ)
#Збірна України з футболу, #Збірна Північної Македонії з футболу, #Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє проти національної команди Північної Македонії у 7-му турі кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Матч відбудеться на стадіоні Дженералі Арена у Празі. Початок - о 16:00, 14 жовтня.

Наш сайт проведе пряму текстову трансляцію гри в цій новині.

Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024

Цифри та факти

  • Україна виграла всі офіційні матчі проти Пн. Македонії (загальний рахунок - 8:3)
  • Лише у 2 іграх із п'яти між цими суперниками вдалося відзначитися обом (2:1 на користь України, Євро-2020; 3:2 на користь України, кваліфікація Євро-2024);
  • Сергій Сидорчук відзнався у воротах Північної Македонії ще у відборі на Євро-2016;
  • Захисник Аліоскі, який цілком імовірно, зіграє в майбутній грі - автор гола у ворота Георгія Бущана на чемпіонаті Європи 2020 року;
  • Руслан Маліновський повертається до табору збірної України після того, як пропустив вересневий збір через брак ігрової практики в Дженоа.

Турнірна таблиця

В іншому матчі квінтету С Італія прийматиме Мальту.

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