Україна - Північна Македонія: онлайн-трансляція матчу квалфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Збірна України зіграє проти національної команди Північної Македонії у 7-му турі кваліфікації чемпіонату Європи-2024.
Матч відбудеться на стадіоні Дженералі Арена у Празі. Початок - о 16:00, 14 жовтня.
Наш сайт проведе пряму текстову трансляцію гри в цій новині.
Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Цифри та факти
- Україна виграла всі офіційні матчі проти Пн. Македонії (загальний рахунок - 8:3)
- Лише у 2 іграх із п'яти між цими суперниками вдалося відзначитися обом (2:1 на користь України, Євро-2020; 3:2 на користь України, кваліфікація Євро-2024);
- Сергій Сидорчук відзнався у воротах Північної Македонії ще у відборі на Євро-2016;
- Захисник Аліоскі, який цілком імовірно, зіграє в майбутній грі - автор гола у ворота Георгія Бущана на чемпіонаті Європи 2020 року;
- Руслан Маліновський повертається до табору збірної України після того, як пропустив вересневий збір через брак ігрової практики в Дженоа.
Турнірна таблиця
В іншому матчі квінтету С Італія прийматиме Мальту.