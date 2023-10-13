Бразилія зіграла внічию з Венесуелою, Аргентина переграла Парагвай: результати кваліфікації ЧС-2026

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 13-го жовтня, відбулося 4 матчі в межах кваліфікації до чемпіонату світу-2026.
Чемпіонат світу-2026 - Кваліфікація
3 раунд, 13 жовтня
Аргентина - Парагвай 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 3 Отаменді
Болівія - Еквадор 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 45 Паес, 1:1 - 83 Рамальйо, 1:2 - 90+6 Родрігес
Чилі - Перу 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 74 Вальдес, 2:0 - 90+1 автогол Лопес
Бразилія - Венесуела 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 50 Габріел, 1:1 - 85 Бельйо
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