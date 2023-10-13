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Бразилія зіграла внічию з Венесуелою, Аргентина переграла Парагвай: результати кваліфікації ЧС-2026

Результати кваліфікації відбору на чемпіонат світу-2026
Сьогодні 09:18 169 0
Бразилія зіграла внічию з Венесуелою, Аргентина переграла Парагвай: результати кваліфікації ЧС-2026
Фото: Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13-го жовтня, відбулося 4 матчі в межах кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Чемпіонат світу-2026 - Кваліфікація
3 раунд, 13 жовтня

Аргентина - Парагвай 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 3 Отаменді

Болівія - Еквадор 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Паес, 1:1 - 83 Рамальйо, 1:2 - 90+6 Родрігес

Чилі - Перу 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 74 Вальдес, 2:0 - 90+1 автогол Лопес

Бразилія - Венесуела 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 50 Габріел, 1:1 - 85 Бельйо

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