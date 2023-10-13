Підтримаймо збірну України у Празі!

Джерело - Чемпіон.

"Жовто-синім" потрібно перемагати Північну Македонію, щоб продовжити боротьбу за вихід на Євро-2024.

Вже в суботу у збірної України важливий матч відбору до Євро-2024 в Празі проти збірної Північної Македонії. Пропонуємо всім, у кого є бажання та можливість, підтримати підопічних Сергія Реброва у столиці Чехії.

Сайт "Чемпіон" допомагає з придбанням українським фанам VIP-квитків з хоспіталіті (VIP Lounge, Skybox) на цей важливий матч.

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Нагадаємо, наш сайт проведе текстову трансляцію матчу Україна - Північна Македонія. Також раніше ми повідомляли, хто покаже пряму відеотрансляцію гри.