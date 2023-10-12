Латвія у меншості переграла Вірменію Петракова: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024.

Чемпіонат Європи-2024

Кваліфікація, Раунд 7

12 жовтня

Латвія - Вірменія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Ікауньєкс, 2:0 - 68 Балодіс

Відзначимо, що Латвія із 53-ї хвилини гра у меншості - арбітр черед другу жовту картку вилучив Марціса Ошса.

Сьогодні, відбудеться ще сім матчів:

21:45 Албанія - Чехія

21:45 Андорра - Косово

21:45 Білорусь - Румунія

21:45 Іспанія - Шотландія

21:45 Кіпр - Норвегія

21:45 Фарерські острови - Польща

21:45 Хорватія - Туреччина

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