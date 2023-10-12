Латвія у меншості переграла Вірменію Петракова: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024.
Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 7
12 жовтня
Латвія - Вірменія 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 39 Ікауньєкс, 2:0 - 68 Балодіс
Відзначимо, що Латвія із 53-ї хвилини гра у меншості - арбітр черед другу жовту картку вилучив Марціса Ошса.
Сьогодні, відбудеться ще сім матчів:
21:45 Албанія - Чехія
21:45 Андорра - Косово
21:45 Білорусь - Румунія
21:45 Іспанія - Шотландія
21:45 Кіпр - Норвегія
21:45 Фарерські острови - Польща
21:45 Хорватія - Туреччина
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