Хорватія поступилась Туреччині, Латвія у меншості переграла Вірменію Петракова: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024.
Латвія - Вірменія 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 39 Ікауньєкс, 2:0 - 68 Балодіс
Відзначимо, що Латвія із 53-ї хвилини гра у меншості - арбітр черед другу жовту картку вилучив Марціса Ошса.
Албанія - Чехія 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 9 Асані, 2:0 - 51 Сефері, 3:0 - 73 Сефері
Андорра - Косово 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 26 Рашіца, 0:2 - 72 Рашіца, 0:3 - 83 Зечірі
Білорусь - Румунія 0:0
Іспанія - Шотландія 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 74 Мората, 2:0 - 86 Сансет
Кіпр - Норвегія 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 33 Серлот, 0:2 - 65 Голанд, 0:3 - 72 Голанд, 0:4 - 81 Аурснес
Фарерські острови - Польща 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 4 Шиманський, 0:2 - 65 Букса
Хорватія - Туреччина 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 30 Їлмаз
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