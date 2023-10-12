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Кривенцов: Гра була під нашим контролем

Валерій Кривенцов прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/8 фіналу Кубка України проти Маріуполя (1:0).
Сьогодні 18:10 211 0
Кривенцов: Гра була під нашим контролем
#Валерій Кривенцов, #Зоря Луганськ

Джерело - zarya-lugansk.com.

Зоря повністю контролювала гру проти ФСК Маріуполь у Кубку України.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Валерій Кривенцов.

"Маріуполь треба похвалити за те, як вони надійно грали в обороні. Лише в останні хвилини вони ризикнули та почали спробувати відігратися. Гра була під нашим контролем. Задоволений результатом, враховуючи ротацію та кількість матчів перед цією грою.

Багато хто себе гарно проявив. Радий за Олега Данченко, що він повернувся та провів перший повний поєдинок. Радий за Вікентія Волошина, що він забив дуже важливий гол.

В цілому, відношення гравців мене влаштовує, але дуже багато помилок в простих ситуаціях. Якщо ми хочемо рухатися вперед та боротися за серйозні місця, треба від таких помилок позбавлятися.

Я завжди кажу команді одне й те саме — забили гол, неможна зупинятися. Оборонятися — це не наша історія. Треба забивати другий гол, третій. Потрібно, щоб гравці демонстрували свої найкращі якості. Не завжди це виходить, але це вже інше питання", - розповів Кривенцов.

Раніше Зоря переграла ФСК Маріуполь на шляху до чвертьфіналу Кубка України.

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