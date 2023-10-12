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Молодіжна збірна України U-19 перемогла В'єтнам на турнірі в Сеулі

Сьогодні 12:51 71 0
Молодіжна збірна України U-19 перемогла В'єтнам на турнірі в Сеулі

Збірна України U-19 переграла В'єтнам у другому матчі міжнародного турніру Seoul Cup.

Матч завершився з рахунком 2:3 на користь української молодіжної збірної.

Seoul Cup
2 тур, 12 жовтня

В'єтнам U-19 - Україна U-19 2:3

Україна (стартовий склад): Суркіс, Балаба, Сизонюк, Білоконь, Лисенко, Шамузов, Михайлів, Янчишин, Годя, Панченко, Микитюк.

Завершить турнір у Сеулі Україна U-19 матчем із Марокко 15 жовтня.

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