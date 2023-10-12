Наразі не зазначено, хто замінить іспанця на цій посаді

Джерело - офіційний сайт Марселя.

Хав'єр Рібальта покинув посаду спортивного директора Марселя.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Наразі не зазначено, хто замінить іспанця на цій посаді.

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Також вказано, що змінюється структура управління клубом. Зокрема Стефан Тесьє, який є членом правління, відповідатиме за загальне керівництво Марселем, а саме операції, бізнес, адміністрування та фінанси, комунікацію та спорт.

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