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Рібальта покинув посаду спортивного директора Марселя

Наразі не зазначено, хто замінить іспанця на цій посаді
Сьогодні 11:37 199 0
Рібальта покинув посаду спортивного директора Марселя
#Марсель

Джерело - офіційний сайт Марселя.

Хав'єр Рібальта покинув посаду спортивного директора Марселя.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Наразі не зазначено, хто замінить іспанця на цій посаді.

  Марсель - Брайтон 2:2: огляд матчу Ліги Європи

Також вказано, що змінюється структура управління клубом. Зокрема Стефан Тесьє, який є членом правління, відповідатиме за загальне керівництво Марселем, а саме операції, бізнес, адміністрування та фінанси, комунікацію та спорт.

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