Джерело - офіційний сайт Марселя.
Хав'єр Рібальта покинув посаду спортивного директора Марселя.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Наразі не зазначено, хто замінить іспанця на цій посаді.
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Також вказано, що змінюється структура управління клубом. Зокрема Стефан Тесьє, який є членом правління, відповідатиме за загальне керівництво Марселем, а саме операції, бізнес, адміністрування та фінанси, комунікацію та спорт.
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