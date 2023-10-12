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Кривбас оголосив ім'я нового технічного директора клубу

Павлов призначений технічним директором клубу
Сьогодні 11:18 243 0
Кривбас оголосив ім'я нового технічного директора клубу
#Кривбас, #Віталій Павлов

Джерело - офіційний сайт Кривбаса.

Віталій Павлов призначений технічним директором Кривбаса.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Також Олексій Таргонський отримав посаду головного менеджера.

35-річний Павлов - колишній гравець Кривбаса, вихованець клубу. 

53-річний Таргонський працював старшим адміністратором та начальником команди Металіста. Наразі - головний менеджер збірної України.

Раніше Кривбас мінімально переміг Чорноморець.

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