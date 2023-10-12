Кривбас оголосив ім'я нового технічного директора клубу

Джерело - офіційний сайт Кривбаса.
Віталій Павлов призначений технічним директором Кривбаса.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Також Олексій Таргонський отримав посаду головного менеджера.
35-річний Павлов - колишній гравець Кривбаса, вихованець клубу.
53-річний Таргонський працював старшим адміністратором та начальником команди Металіста. Наразі - головний менеджер збірної України.
Раніше Кривбас мінімально переміг Чорноморець.
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