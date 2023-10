Екстренер ПСЖ замінить Креспо в катарському Аль-Духайлі

Колишній тренер ПСЖ Крістоф Гальтьє став новим головним тренером катарського клубу Аль-Духайль.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво досягло домовленості про розірвання контракту з Ернаном Креспо за обопільною згодою сторін через погіршення результатів команди.

🇶🇦 Understand Christophe Galtier has just signed his contract as new Al Duhail head coach, in Qatar.



João Sacramento and Thierry Oleksiak, both part of his coaching staff. pic.twitter.com/eDVGl73gxo