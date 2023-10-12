Екстренер ПСЖ замінить Креспо в катарському Аль-Духайлі

Керівництво досягло домовленості про розірвання контракту з Ернаном Креспо

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер ПСЖ Крістоф Гальтьє став новим головним тренером катарського клубу Аль-Духайль.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво досягло домовленості про розірвання контракту з Ернаном Креспо за обопільною згодою сторін через погіршення результатів команди.

🇶🇦 Understand Christophe Galtier has just signed his contract as new Al Duhail head coach, in Qatar.



João Sacramento and Thierry Oleksiak, both part of his coaching staff. pic.twitter.com/eDVGl73gxo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 11, 2023

Раніше чотири гравці ПСЖ отримали дискваліфікацію за образливі кричалки щодо Марселя.

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