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Екстренер ПСЖ замінить Креспо в катарському Аль-Духайлі

Керівництво досягло домовленості про розірвання контракту з Ернаном Креспо
Сьогодні 09:17 191 0
Екстренер ПСЖ замінить Креспо в катарському Аль-Духайлі
Фото: Getty Images
#ПСЖ, #Крістоф Галтьє

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер ПСЖ Крістоф Гальтьє став новим головним тренером катарського клубу Аль-Духайль.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво досягло домовленості про розірвання контракту з Ернаном Креспо за обопільною згодою сторін через погіршення результатів команди.

Раніше чотири гравці ПСЖ отримали дискваліфікацію за образливі кричалки щодо Марселя.

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