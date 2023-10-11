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Металіст - Прикарпаття 0:1: огляд матчу

Огляд матчу Металіст - Прикарпаття
Сьогодні 20:55 184 0
Металіст - Прикарпаття 0:1: огляд матчу
#Металіст, #Прикарпаття

Джерело - Чемпіон.

Прикарпаття здобуло мінімальну перемогу над Металістом у межах 7-го туру Першої ліги.

Чемпіонат України - Перша ліга
7 тур, 11 жовтня

Металіст - Прикарпаття 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 73 Хома

Металіст: Владислав Рибак (к) — Олексій Горяінов, Олександр Маткобожик, Кирило Дігтярь (Євгеній Рязанцев, 79) — Даніїл Приходько, Андрій Бусько (Юрій Голубка, 79), Максим Багачанський, Даніїл Тепляков (Станіслав Мораренко, 87), Даніель Вернаттус — Геннадій Синчук (Євгеній Ісаєнко, 66) — Петро Луців

Запасні: Сергій Шумілов, Дмитро Фастов, Єгор Абрамов, Роман Горенко, Євгеній Ісаєнко, Ярослав Карпізін, Валентин Кисельов, Станіслав Мораренко, Максим Оріховський, Євгеній Рязанцев, Віктор Ян

Прикарпаття: Іван Піцан — Василь Француз, Сергій Швець, Станіслав Демків, Артем Сьомка, Максим Соловйов, Сергій Романов (Василь Геник, 59), Владислав Бугакчийський (Роман Барчук, 46), Дмитро Шинкаренко, Андрій Хома (Дмитро Титов, 89), Василь Цюцюра (к) (Володимир Рудюк, 89)

Запасні: Андрій Бобинець, Іван Дмитрук, Павло Михальчук, Юрій Радульський

Попередження: Синчук (3) — Барчук (75)

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