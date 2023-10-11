Селезньов стане новим спортивним директором Дніпра-1

Євген Селезньов отримає посаду у Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Новим спортивним директором Дніпра-1 стане Євген Селезньов.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

За даними джерела, призначення Селезньова - питання часу. Він у клубі вже кілька місяців, але поки працює без привʼязки до посади.

Раніше цю посаду залишив Гліб Платов. Він працюватиме у словацькому клубі ДАК.

38-річний Селезньов влітку 2023 року оголосив про завершення кар'єри гравця. Його останнім клубом був Минай.

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