Селезньов стане новим спортивним директором Дніпра-1

Джерело - Чемпіон.
Новим спортивним директором Дніпра-1 стане Євген Селезньов.
Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.
За даними джерела, призначення Селезньова - питання часу. Він у клубі вже кілька місяців, але поки працює без привʼязки до посади.
Раніше цю посаду залишив Гліб Платов. Він працюватиме у словацькому клубі ДАК.
38-річний Селезньов влітку 2023 року оголосив про завершення кар'єри гравця. Його останнім клубом був Минай.
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