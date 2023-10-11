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Ярмоленка прооперували у Барселоні

Андрій Ярмоленко переніс операцію та не гратиме чотири місяці
Сьогодні 19:10 225 0
Ярмоленка прооперували у Барселоні
#Динамо Київ, #Андрій Ярмоленко

Джерело - fcdynamo.com.

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко переніс операцію на коліні.

Про це розповів головний лікар киян Андрій Шморгун.

"Вчора Ярмоленка прооперували у клініці Quirónsalud у Барселоні у професора Рамона Кугота. Операція пройшла успішно. Орієнтовний термін реабілітації – близько 4 місяців.

Оперативне втручання знадобилося внаслідок кількох травм однієї і тієї ж зв'язки. Ушкоджену зв'язку було вирішено реконструювати. Це не гостра травма, отримана на полі, а наслідок кількох травм", - відзначив Шморгун.

Нагадаємо, Ярмоленко — найкращий гравець Динамо у вересні.

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