Ярмоленка прооперували у Барселоні

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко переніс операцію на коліні.

Про це розповів головний лікар киян Андрій Шморгун.

"Вчора Ярмоленка прооперували у клініці Quirónsalud у Барселоні у професора Рамона Кугота. Операція пройшла успішно. Орієнтовний термін реабілітації – близько 4 місяців.

Оперативне втручання знадобилося внаслідок кількох травм однієї і тієї ж зв'язки. Ушкоджену зв'язку було вирішено реконструювати. Це не гостра травма, отримана на полі, а наслідок кількох травм", - відзначив Шморгун.