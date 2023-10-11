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Збірна України прийме Італію у Леверкузені

Матч відбудеться 20 листопада
Сьогодні 18:31 322 0
Збірна України прийме Італію у Леверкузені

Джерело - УАФ.

Матч відбору Євро-2024 Україна - Італія відбудеться у Леверкузені (Німеччина).

Про це повідомляє УАФ.

Гра відбудеться 20 листопада на полі БайАрени (початок — о 21.45). На прохання Української асоціації футболу керівництво клубу Баєр люб’язно погодилося надати свій стадіон для організації цього поєдинку. 

"Ми раді, що переговори завершилися домовленістю щодо проведення матчу Україна — Італія на чудовому стадіоні БайАрена. Українська асоціація футболу висловлює щиру вдячність керівництву німецького клубу Баєр за плідну співпрацю та підтримку, яку воно надає українському футболу! Окрема подяка — Німецькому футбольному союзу за допомогу та сприяння в організації цього поєдинку, а також підтримку України у складні часи випробувань. Ми цінуємо це й завжди пам’ятатимемо вашу гостинність! Упевнений, що українські вболівальники, які приїдуть 20 листопада до Леверкузена підтримати нашу збірну, також зможуть оцінити гостинність та красу БайАрени", — розповів перший віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко. 

Нагадаємо, у жовтні команда Сергія Реброва проведе ігри проти Північної Македонії (14 жовтня) і Мальти (17 жовтня).
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