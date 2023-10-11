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Дружба розгромила Карпати 2, Скала 1911 переграла Реал-Фарму: результати 12 туру Другої ліги

Результати 12 туру Другої ліги
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Дружба розгромила Карпати 2, Скала 1911 переграла Реал-Фарму: результати 12 туру Другої ліги
#Чемпіонат України, Друга ліга

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 12 туру Другої ліги

Чемпіонат України - Друга ліга

12 тур, 11 жовтня

Рух 2 - МФК Металург 2 8:2 (3:1)

Голи:0:1 - 8 Толок, 1:1 - 12 Рунич, 2:1 - 13 Рунич, 3,:1 - 33 Дуць, 4:1 - 58 Рунич, 4:2 - 62 Хуссін, 5:2 - 63 Рунич, 6:2 - 69 Підгурський, 7:2 - 75 Непейпієв, 8:2 - 90+2 Олександрович

Скала 1911 - Реал-Фарма 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Пучковський, 1:1 - 50 Барсуков, 2:1 - 67 Николишин

Карпати Львів 2 - Дружба Мирівка 0:5 (0:2)

Голи: 0:1 - 36 Комоб, 0:2 - 43 Юзевич, 0:3 - 47 Порохня, 0:45 - 55 Грищенко, 0:5 - 66 Захаревич

Кудрівка - Звягель 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 28 Чередниченко, 0:2 - 29 Волинець, 0:3 - 38 Ндукве, 0:4 - 87 Лавренюк

Тростянець - Кремінь 2 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 18 Гезело, 2:0 - 33 Яременко, 2:1 - 56 П'ятибрат

Нива Вінниця - Чайка 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 71 Семенець

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