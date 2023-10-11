Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця

Джерело - Чемпіон.
6 серпня 2023 року стартував футбольний сезон 2023/24 в українській Другій лізі. Пропонуємо Вашій увазі календар матчів першого кола змагань.
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги
У календарі вказано базові дати матчів. При надходженні детальнішої інформації щодо дати і часу матчу календар буде оновлюватися.
Календар матчів української Другої ліги:
Перше коло
1 тур. 6 серпня 2023 рік
- 12:30. Скала 1911 - Кудрівка - 4:3
- 13:00. Кремінь-2 - Чайка - 0:3
- 13:30. Тростянець - Металург-2 - 0:1
- 14:00. Нива - Звягель - 3:7
7 серпня 2023 рік
- 12:00. Рух-2 - Карпати-2 - 0:5
- 13:00. Васт - Дружба - 1:7
- 15:00. Локомотив - ЮКСА - 0:0
- Реал Фарма вихідна
2 тур. 11 серпня 2023 рік
- 14:00. Кудрівка - Васт - 9:0
- 14:30. Звягель - Тростянець - 4:1
- 16:00. ЮКСА - Кремінь-2 - 8:1
12 серпня 2023 рік
- 12:00. Карпати-2 - Чайка - 0:4
- 13:00. Реал Фарма - Локомотив - 4:1
- 14:00. Дружба - Нива - 2:0
13 серпня 2023 рік
- 12:00. Рух-2 - Скала 1911 - 2:0
- Металург-2 вихідний
3 тур.
18 серпня 2023 рік
- 12:00. Кремінь-2 - Реал Фарма - 1:2
19 серпня 2023 рік
- 15:45. Чайка - ЮКСА - 1:3
- 16:00. Нива - Кудрівка - 1:0
20 серпня 2023 рік
- 14:30. Тростянець - Дружба - 0:1
- 15:00. Васт - Рух-2 - 0:3
- 16:00. Локомотив - Металург-2 - 0:2
- Звягель вихідний
27 вересня 2023 рік
- Скала 1911 - Карпати-2
4 тур. 26 серпня 2023 рік
- 10:00. Реал Фарма - Чайка - 1:1
- 16:00. Кудрівка - Тростянець - 1:1
27 серпня 2023 рік
- 12:00. Карпати-2 - ЮКСА - 0:2
- 14:30. Звягель - Локомотив - 4:0
- 14:30. Рух-2 - Нива - 1:1
- Матч Скала 1911 - Васт перенесено
29 серпня 2023 рік
- 14:00. Кремінь-2 - Металург-2 - 1:2
- Дружба вихідна
5 тур. 2 вересня 2023 рік
- 12:30. ЮКСА - Реал Фарма - 4:0
- 14:00. Нива - Скала 1911 - 2:2
3 вересня 2023 рік
- 12:00. Кремінь-2 - Звягель - 0:7
- 13:30. Тростянець - Рух-2 - 3:0
- 15:30. Чайка - Металург-2 - 3:0
- 16:00. Локомотив - Дружба - 2:3
- Матч Васт - Карпати-2 перенесено
- Кудрівка вихідна
6 тур. 8 вересня 2023 рік
- 12:00. Карпати-2 - Реал Фарма - 2:1
- 12:45. Васт - Нива - 1:5
- 14:15. Кудрівка - Локомотив - 3:0
- 14:30. Металург-2 - ЮКСА - 0:2
- 14:45. Скала 1911 - Тростянець - 1:0
- 15:00. Звягель - Чайка - 0:1
9 вересня 2023 рік
- 15:45. Дружба - Кремінь-2 - 2:0
- Рух-2 вихідний
7 тур. 12 вересня 2023 рік
- 12:00. Локомотив - Рух-2 - 0:1
13 вересня 2023 рік
- 13:00. Кремінь-2 - Кудрівка - 0:1
- 13:30. Реал Фарма - Металург-2 - 2:0
- 14:00. Нива - Карпати-2 - 1:4
- 15:00. ЮКСА - Звягель - 1:1
- 15:30. Тростянець - Васт - 4:1
- 16:00. Чайка - Дружба - 1:1
- Скала 1911 вихідна
8 тур. 17 вересня 2023 рік
- 12:45. Дружба - ЮКСА - 2:1
- 13:30. Скала 1911 - Локомотив - 4:1
- 14:30. Нива - Тростянець - 1:1
18 вересня 2023 рік
- 12:00. Карпати-2 - Металург-2 - 3:1
- 13:30. Кудрівка - Чайка - 1:0
- 15:00. Звягель - Реал Фарма - 4:0
- Васт вихідний
19 вересня 2023 рік
- 12:00. Рух-2 - Кремінь-2 - 2:0
9 тур. 22 вересня 2023 рік
- 16:00. Локомотив - Васт - 2:1
23 вересня 2023 рік
- 12:00. Кремінь-2 - Скала 1911 - 0:1
- 12:45. Тростянець - Карпати-2 - 2:0
- 14:00. Металург-2 - Звягель - 0:5
24 вересня 2023 рік
- 12:00. Реал Фарма - Дружба - 0:1
- 14:00. Чайка - Рух-2 - 2:1
- 14:45. ЮКСА - Кудрівка - 3:0
- Нива вихідна
10 тур. 30 вересня 2023 рік
- 12:45. Кудрівка - Реал Фарма - 3:1
- 13:00. Кремінь-2 - Васт - 1:1
- 13:30. Дружба - Металург-2 - 9:1
- 14:00. Нива - Локомотив - 2:1
1 жовтня 2023 рік
- 12:00. Рух-2 - ЮКСА - 0:2
- 12:30. Скала 1911 - Чайка - 2:1
- 13:00. Карпати-2 - Звягель - 0:2
- Тростянець вихідний
11 тур. 5 жовтня 2023 рік
- 13:00. Кремінь-2 - Нива - 0:5
- 15:00. Локомотив - Тростянець - 2:1
6 жовтня 2023 рік
- 12:00. Реал Фарма - Рух-2 - 0:0
- 12:30. Чайка - Васт - 5:1
- 13:00. Звягель - Дружба - 0:1
- 13:45. Металург-2 - Кудрівка - 1:2
7 жовтня 2023 рік
- 12:30. ЮКСА - Скала 1911 - 3:0
- Карпати-2 вихідні
12 тур. 11 жовтня 2023 рік
- 12:00. Рух-2 - Металург-2 - 8:2
- 12:30. Скала 1911 - Реал Фарма - 2:1
- 13:00. Карпати-2 - Дружба - 0:5
- 13:30. Кудрівка - Звягель - 0:4
- 14:30. Тростянець - Кремінь-2 - 2:1
- 15:00. Нива - Чайка - 0:1
- Локомотив вихідний
Поточна турнірна таблиця:
1 листопада 2023 рік
- Васт - ЮКСА
13 тур. 15 жовтня 2023 рік
- Локомотив - Карпати-2
- Чайка - Тростянець
- ЮКСА - Нива
- Реал Фарма - Васт
- Металург-2 - Скала 1911
- Звягель - Рух-2
- Дружба - Кудрівка
- Кремінь-2 вихідний
14 тур. 21 жовтня 2023 рік
- Рух-2 - Дружба
- Скала 1911 - Звягель
- Васт - Металург-2
- Нива - Реал Фарма
- Тростянець - ЮКСА
- Локомотив - Кремінь-2
- Карпати-2 - Кудрівка
- Чайка вихідна
15 тур. 28 жовтня 2023 рік
- Кремінь-2 - Карпати-2
- Чайка - Локомотив
- Реал Фарма - Тростянець
- Металург-2 - Нива
- Звягель - Васт
- Дружба - Скала 1911
- Кудрівка - Рух-2
- ЮКСА вихідна