Колишній нападник Челсі завершив кар'єру у 36 років

Ремі повісив бутси на цвях

Відомий французький форвард Лоїк Ремі завершив професійну кар'єру у віці 36 років.

Про це повідомляє Get French Football News.

Ремі є вихованцем Ліона. Упродовж кар'єри виступав за Ніццу, Марсель, КПР, Ньюкасл, Челсі, Крістал Пелес, Лас-Пальмас, Гетафе, Лілль, Різеспор та Адана Демірспор.

Його останнім клубом був Брест. За півроку він так і не зіграв жодного матчу. Свого часу Лоїк представляв збірну Франції, де він забив 7 голів у 31 поєдинку.

Нагадаємо Азар завершив професійну кар'єру у 32 роки.