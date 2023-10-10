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Колишній нападник Челсі завершив кар'єру у 36 років

Ремі повісив бутси на цвях
Сьогодні 17:25 190 0
Колишній нападник Челсі завершив кар'єру у 36 років
#Челсі

Джерело - UA-футбол.

Відомий французький форвард Лоїк Ремі завершив професійну кар'єру у віці 36 років.

Про це повідомляє Get French Football News.

Ремі є вихованцем Ліона. Упродовж кар'єри виступав за Ніццу, Марсель, КПР, Ньюкасл, Челсі, Крістал Пелес, Лас-Пальмас, Гетафе, Лілль, Різеспор та Адана Демірспор.

Його останнім клубом був Брест. За півроку він так і не зіграв жодного матчу. Свого часу Лоїк представляв збірну Франції, де він забив 7 голів у 31 поєдинку.

Нагадаємо Азар завершив професійну кар'єру у 32 роки.

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