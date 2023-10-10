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Голова Рівненської обласної асоціації футболу подав у відставку

Сьогодні 16:25 306 0
Голова Рівненської обласної асоціації футболу подав у відставку

Джерело - Чемпіон.

Голова Рівненської обласної асоціації футболу Олексій Хахльов подав у відставку за власним бажанням.

Про це заявив сам функціонер.

"Найважливішим показником зрілості та відповідальності вважаю змінюваність влади.

Прийшов час піти, але прозвітувавши про свою роботу.

Мене було обрано у 2015 році. За час своєї роботи разом з командою Виконавчого комітету, адміністрацією, районними футбольними асоціаціями та багатьма футбольними друзями нам вдалося зробити футбол на Рівненщині популярним та субʼєктним. Стратегічні завдання, які були задекларовані на початку, виконано:

Відроджено професійний футбол в принципово новому форматі народного клубу

Здійснено реконструкцію головної арени області стадіону Авангард

Створено мережу з 25 дитячо-юнацьких футбольних закладів

Збільшено розмір доходів РОАФ до 1,5 мільйона гривень

Створено фонд для підтримки ветеранів рівненського футболу

Завдяки росту популярності футболу безпосередньо через приватні інвестиції здійснено будівництво двох повнорозмірних футбольних полів у місті Рівне.

Це все стало можливим також завдяки тісній співпраці та допомозі Президента УАФ Андрія Павелка та членів Виконавчого комітету УАФ! Щиро дякую!

Перелічувати всіх, мабуть, завадить обмеження формату - це тисячі людей, які так, як і я, люблять футбол. Повірте, ви - у моєму серці! Особлива вдячність моїм рідним, які разом зі мною переживали моменти невдач та успіхів!

Також дякую тим, хто конструктивно критикував та вказував на помилки. Тільки в єдності ми зможемо перемогти нашого головного ворога - російських покидьків та збудувати державу, за яку не буде соромно перед дітьми! Разом - ми сила!", - написав Хахльов у своєму Facebook.

Нагадаємо Кіровоградська асоціація футболу вимагає призупинення повноважень 1-го віцепрезидента УАФ - Анатолія Дем’яненка та призначення в.о. генерального секретаря УАФ.

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