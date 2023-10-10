Елканн: Ми довіряємо Аллегрі

Джон Елканн розповів про довіру до головного тренера команди Массіміліано Аллегрі

Джерело - FabrizioRomano.

У Ювентусі розраховують на головного тренера команди Массіміліано Аллегрі.

Про це розповів головний акціонер італійського клубу Джон Елканн.

"Ми плануємо виграти більше трофеїв з Массіміліано Аллегрі на чолі. Ми довіряємо Аллегрі, ми розраховуємо на нього", - відзначив Елканн.

Нагадаємо, Массіміліано Аллегрі вже очолював Ювентус в період з 2014 по 2019 роки. Тоді він виграв з клубом 11 трофеїв, враховуючи 5 з 5 чемпіонств Італії.

У цьому сезоні Ювентус наразі посідає 3-є місце в турнірній таблиці, відстаючи усього на 4 очки від Інтера, який йде 1-м.