Миколенко: Зробимо висновки з першого матчу з Північною Македонією

Джерело - Чемпіон.
Збірна України зможе правильно підготуватися до матчу проти Північної Македонії у відборі на Євро-2024.
Про це розповів оборонець українців Віталій Миколенко.
"Коли з ними грала збірна Італії, поле було справді в поганому стані, а в нашому поєдинку ще було більш-менш. Це не поле завадило нам так зіграти проти них, а наша гра. Але ми змогли здобути перемогу.
У майбутньому матчі, думаю, всі футболісти зроблять висновки, а тренерський штаб допоможе нам зіграти правильно", - відзначив Миколенко.
Нагадаємо, у жовтні команда Сергія Реброва проведе ігри проти Північної Македонії (14 жовтня) і Мальти (17 жовтня).
Раніше повідомлялося, що Різник довикликаний у збірну України замість Луніна.