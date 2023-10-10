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Миколенко: Зробимо висновки з першого матчу з Північною Македонією

Віталій Миколенко прокоментував підготовку до матчу проти Північної Македонії
Сьогодні 12:25 205 0
Миколенко: Зробимо висновки з першого матчу з Північною Македонією
Фото - УАФ
#Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зможе правильно підготуватися до матчу проти Північної Македонії у відборі на Євро-2024.

Про це розповів оборонець українців Віталій Миколенко.

"Коли з ними грала збірна Італії, поле було справді в поганому стані, а в нашому поєдинку ще було більш-менш. Це не поле завадило нам так зіграти проти них, а наша гра. Але ми змогли здобути перемогу.

У майбутньому матчі, думаю, всі футболісти зроблять висновки, а тренерський штаб допоможе нам зіграти правильно", - відзначив Миколенко.

Нагадаємо, у жовтні команда Сергія Реброва проведе ігри проти Північної Македонії (14 жовтня) і Мальти (17 жовтня).

Раніше повідомлялося, що Різник довикликаний у збірну України замість Луніна.

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