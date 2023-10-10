Збірна Мальти оголосила заявку на матчі відбору Євро-2024 проти України та Італії

Стала відома заявка збірної Мальти

Джерело - УАФ.

Збірна Мальти розпочала підготовку до жовтневих матчів відбірного турніру чемпіонату Європи 2024 року з командами Італії та України.

Головний тренер мальтійців Мікеле Марколіні розраховує на 28-х гравців:

Воротарі: Генрі Бонелло (Хамрун Спартанс), Рашід Аль-Тумі (Сліма Вондерерс), Джейк Галеа (Валлетта).

Захисники: Зак Мускат (Фаренсе, Португалія), Жан Борг (Сліма Вондерерс), Фердінандо Апап, Курт Шоу (обидва — Хіберніанс), Стів Борг (Хамрун Спартанс), Енріко Пепе (Біркіркара).

Півзахисники: Меттью Гійом'є (Сталь Мелець, Польща), Кейн Аттард (Белененсеш, Португалія), Тедді Теума (Стад Реймс, Франція), Хуан Корбалан, Раян Камензулі, Джозеф Мбонг (усі — Хамрун Спартанс), Адам Магрі, Данстан Велла (обидва — Флоріана), Стівен Пізані (Санта-Лючія), Ніколай Мускат (Марсашлокк), Яннік Янкам (Біркіркара), Бйорн Крістенсен (Хіберніанс), Брендон Пайбер (Валлетта).

Нападники: Джоді Джонс (Ноттс Каунті, Англія), Юрген Дегабрієле (Хіберніанс), Кіріан Нвоко (Флоріана), Пол Мбонг, Александер Сатаріано (обидва — Біркіркара), Люк Монтебелло (Хамрун Спартанс).

Нагадаємо, 14 жовтня збірна Мальти в Барі проведе матч відбору Євро-2024 з Італією, а 17 жовтня в Та-Калі зіграє з Україною (початок зустрічі — о 21:45 за київським часом).