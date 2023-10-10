Тренер Клужа: Коноплянка має проблеми з фізичною формою

Джерело - prosport.ro.
Український вінгер румунського клубу "Клуж" Євген Коноплянка пропустив матч своєї команди з бухарестським Динамо (1:1).
Головний тренер клубу Андреа Мандорліні пояснив причину відсутності українця
"Коноплянка на останньому тренуванні мав проблеми з фізичною формою, мені шкода його. В грі проти "Сепсі" (3:0) він був на лаві запасних, але тепер йому потрібно зробити ще одну паузу", – сказав Мандорліні.
34-річний футболіст після переходу у ЧФР провів лише 19 хвилин у двох іграх сезону.