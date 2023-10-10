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Тренер Клужа: Коноплянка має проблеми з фізичною формою

Головний тренер ЧФР Андреа Мандорліні прокоментував відсутність українського вінгера Євгена Коноплянки у заявці на останній матч команди проти Динамо Бухарест (1:1) у чемпіонаті Румунії.
Сьогодні 09:25 221 0
Тренер Клужа: Коноплянка має проблеми з фізичною формою
#Євген Коноплянка, #ЧФР Клуж

Джерело - prosport.ro.

Український вінгер румунського клубу "Клуж" Євген Коноплянка пропустив матч своєї команди з бухарестським Динамо (1:1).

Головний тренер клубу Андреа Мандорліні пояснив причину відсутності українця

"Коноплянка на останньому тренуванні мав проблеми з фізичною формою, мені шкода його. В грі проти "Сепсі" (3:0) він був на лаві запасних, але тепер йому потрібно зробити ще одну паузу", – сказав Мандорліні.

34-річний футболіст після переходу у ЧФР провів лише 19 хвилин у двох іграх сезону. 

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