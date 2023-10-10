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Дешам розкритикував ідею проведення ЧС в різних країнах

Дідьє Лешам прокоментував інформацію про те, що ЧС-2030 пройде в Іспанії, Португалії та Марокко, а три стартові гри відбудуться на американському континенті.
Сьогодні 10:52 289 0
Дешам розкритикував ідею проведення ЧС в різних країнах
Фото - Getty Images
#Дідьє Дешам

Джерело - sport.ua.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам розкритикував рішення ФІФА прийняти ЧС-2030 в Іспанії, Португалії та Марокко.

Про це розповів сам фахівець.

"Крім того, що це нюанси організації чемпіонату світу в кількох країнах, все ще є особливість проведення цих трьох матчів на південноамериканському континенті. Я не знаю, які команди будуть задіяні в цих трьох матчах, але це означає, що три південноамериканські команди проведуть гру вдома, вдома, що вже є перевагою, а потім іншим доведеться подорожувати, а потім знову переїжджати...

Я не знаю, хто приймає рішення, але я не буду приховувати той факт, що мені подобаються речі, які набагато послідовніші зі спортивної та етичної точки зору", – сказав Дешам.

Нагадаємо, ФІФА планує провести чемпіонат світу з футболу 2030 року в трьох країнах (Іспанія, Португалія та Марокко), а також дозволити трьом країнам з Південної Америки (Аргентині, Парагваю та Уругваю) перші матчі зіграти на своїх стадіонах в честь сторіччя турніру.

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